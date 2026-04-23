Pellegatti deluso: «In caso di ripescaggio del Milan Futuro in Serie C… Pensavo diversamente». Segui le ultimissime

Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha espresso forti dubbi e riflessioni in merito al progetto Milan Futuro, la seconda squadra che il club di Via Aldo Rossi vorrebbe iscrivere al prossimo campionato di Serie C.

Secondo quanto riportato da Pellegatti, la società starebbe valutando con estrema cautela la strada del ripescaggio. Sebbene l’opportunità di approdare nel calcio professionistico sia allettante per la crescita dei ragazzi, le preoccupazioni riguardano la sostenibilità e l’efficacia del percorso. Pellegatti ha sottolineato come i rossoneri potrebbero decidere di intraprendere una via alternativa qualora le condizioni burocratiche o tecniche non fossero ritenute idonee per il salto di categoria.

PAROLE – «Mi è arrivata una voce sconcertante alla quale non voglio credere. In caso di ripescaggio del Milan Futuro dalla Serie D alla C, il club mi dicono stia valutando l’opzione di rifiutare e stare ancora in Serie D, è incredibile. Un movimento nato per poter migliorare e crescere i giovani talenti nel professionismo. Pensavo sarebbe stata una passeggiata di salute per il Milan Futuro, e invece già l’anno scorso siamo retrocessi..”»