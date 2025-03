Pellegatti: «Il Milan vorrebbe Fabregas sulla panchina. Non ho detto che arriverà»

Condividi via email

Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha parlato di Cesc Fabregas come nome preferito dal club per il prossimo anno. Lo spagnolo, attualmente al Como, potrebbe essere l’uomo giusto per il Milan?

PELLEGATTI SU FABREGAS – «Milan vorrebbe sulla sua panchina potrebbe essere Fabregas. Ci sono stati già sondaggi con l’entourage. Non ho detto che arriverà, ma è l’allenatore che piace di più come filosofia, novità, stimoli».