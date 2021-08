Pellegatti: «Messias? Sembra che il Milan non abbia parlato col Crotone»

Carlo Pellegatti allontana Junior Messias: secondo il giornalista la dirigenza del Milan non avrebbe mai parlato con il Crotone

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha spiegato che a quel che gli risulta Junior Messias non sarebbe vicino al Milan. Ecco le parole del giornalista.

«Ho parlato con qualcuno vicino al Crotone e sembra che telefonate del Milan per Messias non ce ne siano state. Qualcuno dice che Messias potrebbe essere un giocatore di interesse per il Milan, che però sembra che non abbia mai contatto il Crotone al momento. Sono comunque voci, non ho certo parlato con i due presidenti ma la situazione non dovrebbe portare a nulla di concreto».