Messias Milan, Ursino: «Andrà via, ma nessuna offerta dei rossoneri»

Andrà via. Il DS del Crotone, Beppe Ursino, ai microfoni di Ok Calciomercato, ha chiarito la situazione legata a Junior Messias nelle ultime ore di mercato accostato al Milan e non solo. Queste le sue parole:

«Non c’è nessun incontro previsto con il Milan. Messias lascerà il Crotone prima della fine del mercato, ma in questo momento non c’è niente di concreto. Interessa certamente al Milan, ma anche ad altri club di Serie A che lo hanno chiesto».