Pellegatti indica la strada: «Ci sono giocatori in scadenza che possono interessare al Milan. Bernardo Silva e non solo…»

Pellegatti e gli occhi puntati su Alajbegovic in Bosnia-Italia e sui sogni Bernardo Silva e Goretzka: le sue parole

In un recente video sul suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha tracciato le linee guida del prossimo mercato estivo del Milan, indicando la finale playoff tra Bosnia e Italia come un palcoscenico fondamentale per osservare da vicino un obiettivo concreto. Il nome caldo è quello di Kerim Alajbegovic (citato come Begovic nel video), talentuoso attaccante classe 2007 che sta incantando con la maglia del Salisburgo. Protagonista assoluto nella semifinale contro il Galles, dove ha segnato il rigore decisivo, il giovane bosniaco è già stato “riacquistato” dal Bayer Leverkusen tramite la clausola di recompra, ma resta un profilo monitorato con estrema attenzione: «Bosnia-Italia sarà un’occasione per tutti i tifosi del Milan per capire la forza di questo giovane interessante».

Pellegatti, i giganti in scadenza: Bernardo Silva, Goretzka e Casemiro

Oltre alla linea verde, Pellegatti ha acceso i sogni dei tifosi rossoneri menzionando alcuni “top player” che andranno in scadenza di contratto a giugno 2026. Si tratta di profili di caratura internazionale come Bernardo Silva, Leon Goretzka e Casemiro, tutti potenzialmente appetibili a condizioni vantaggiose. Tuttavia, il giornalista ha voluto mantenere i piedi per terra riguardo alla fattibilità economica delle operazioni: «Sono tutti giocatori a scadenza, quindi giocatori che il Milan può certamente contattare, ma è ovvio che devono stare ai prezzi del Milan».

Il bivio per questi campioni sarà legato alle motivazioni personali e alla voglia di rimettersi in gioco in un progetto tecnico ambizioso piuttosto che inseguire contratti faraonici in campionati meno competitivi: «Vediamo se i giocatori preferiranno un’esperienza alla Modric oppure sceglieranno per una sola questione economica». Il club rossonero osserva, pronto a cogliere l’occasione giusta per inserire in rosa quel mix di gioventù e carisma necessario per competere ai massimi livelli.