Pellegatti: «Non è colpa di Maignan! Lo hanno preso in giro»

Pellegatti sul proprio profilo Instagram ha commentato così l’addio di Mike Maignan!

Carlo Pellegatti sul proprio profilo Instagram ha commentato l’addio di Mike Maignan al Milan. Per 18 milioni di euro sembra vicino al Chelsea.

LE PAROLE – «Non è colpa di Maignan se da settembre gli hanno promesso il contratto e non gliel’hanno mai fatto. Lo hanno preso in giro: prima gli hanno detto 5, poi per gli errori sono scesi per 500mila euro e magari per 1 milione di differenza tu perdi per 18 milioni uno dei cinque portieri più forti al mondo»