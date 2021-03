Pellegatti: «Il Milan ha già pronto il colpo e può anche fare il vice di Calha»

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato di Otavio, talento in uscita dal Porto. Il commento del giornalista

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato di Otavio, talento in uscita dal Porto. Il commento del giornalista rossonero: «E’ un giocatore plausibile per la prossima stagione. Seguiamo bene Otavio, è un giocatore che interessa al Milan.

Gioca esterno a sinistra ma il Milan vorrebbe impostarlo anche come vice Calhanoglu se Hakan restasse in rossonero. Sa unire corsa e vivacità, dicono possa ricordare Oscar. E’ un giocatore internazionale a costo zero, non rinnova col Porto. Cerca avventure nuove, arriverebbe nel pieno della sua carriera. E’ un giocatore abituato a grandi palcoscenici».