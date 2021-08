Pellegatti: «Florenzi? Vicinissimo ma ci sono ancora dei dettagli da limare»

Carlo Pellegatti specifica su Florenzi: «È vicinissimo ma ci sono ancora dei dettagli da limare. Ormai la strada è intrapresa»

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha parlato di calciomercato come solito fare. Il giornalista spiega come Alessandro Florenzi sia vicinissimo e per la firma manchi solo qualche dettaglio da limare.

«Speravo di dare l’ufficialità con questo video dell’arrivo di Florenzi. Mi hanno detto invece che ci sono ancora dei dettagli da limare. Quindi, anche se tutti la danno per sicura – ed è sicura, voglio pensare che sia sicura – però ancora non possiamo dare l’ufficialità. Dunque aspettiamo, magari con il video di stasera, di poter annunciare che un giocatore che dà caratura internazionale, qualità, professionalità e carisma alla rosa del Milan è un giocatore della squadra allenata da Stefano Pioli. Io me lo auguro. Ormai la strada è intrapresa: si devono solo sistemare le ultime cose e poi finalmente ci sarà l’ufficialità».