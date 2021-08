Pellegatti: «Florenzi scelta azzeccata, con lui è un Milan più forte»

Carlo Pellegatti ha parlato attraverso il proprio canale Youtube di Alessandro Florenzi, nome di mercato caldo per il Milan

«Siamo in dirittura d’arrivo. Non sono ancora chiari i contorni della trattativa: potrebbe esserci un prestito oneroso o solo prestito, con diritto oppure obbligo di riscatto o un diritto che con delle clausole diventerà obbligo in base alle presenze. Con Florenzi è un Milan più forte? Secondo me sì: è un giocatore che l’anno scorso ha disputato 36 partite col PSG, è di caratura internazionale e aumenta la caratura tecnica del Milan. Mi sembra una scelta azzeccata. È italiano e va bene per li liste.»