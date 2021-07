Pellegatti: «Ecco cosa dobbiamo fare pensando a Donnarumma»

Pellegatti ha spiegato come i tifosi del Milan debbano capire che Donnarumma non aveva intenzione di rimanere in rossonero

Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e della decisione di non proseguire la sua carriera in maglia rossonera nonostante il cospicuo rinnovo da otto milioni di euro offerto dal Milan:

«E’ una sofferenza avere il portiere più bravo del mondo e perderlo così, ma dobbiamo rassegnarci al fatto che non volesse restare al Milan. Non so perchè».