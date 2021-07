Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati, ha commentato l’addio di Gigio Donnarumma al Milan

«Abbiamo scoperto che il Milan è una squadra che non fa crescere, non completa. Oggi chiudo il discorso Donnarumma perchè ha logorato i milanisti in questi anni, ora è un ex, ci dedicheremo a Maignan».