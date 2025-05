Pellegatti e tutta la sua disperazione: «Tutti gli sforzi di due anni del Milan buttati, mi sto rendendo conto di questa cosa». Le ultimissime

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Carlo Pellegatti ha parlato così della finale di Coppa Italia persa dal Milan contro il Bologna.

PAROLE – «Mi sto rendendo conto che il Milan non andrà in Europa e potrebbe giocare la Coppa Italia ad agosto, ignominia delle ignominie. Me ne sto rendendo conto adesso: annullati tutti gli sforzi in un anno, in due anni. E mi suona sempre nella testa la frase di Einstein: ‘I problemi non vengono risolti dalle teste che li hanno creati’. È una frase che è diventata un incubo. Speriamo che Einstein si sbagli».