Pellegatti contro l’arbitro Fabbri: «Ha negato un rigore nettissimo al Milan». L’attacco del giornalista sull’episodio Pisilli Reijnders

Pellegatti attraverso un video pubblicato sul suo canale You Tube dopo Milan Roma ha lanciato un duro attacco all’arbitro Fabbri per il rigore non dato ai rossoneri nell’episodio Pisilli Reijnders.



PELLEGATTI CONTRO FABBRI – «Rigore negato nettissimo al Milan. Non siamo fortunati con l’arbitro Fabbri, quello che ha espulso Leao qualche anno fa col Genoa».