Pellegatti: «Al Milan ora si volta pagina, ecco in che modo»

Pellegatti ha spiegato come il Milan sia pronto a rinforzare la rosa dopo le partenze di Donnarumma e Calhanoglu

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha fatto il punto sulle strategie di mercato del Milan alla luce degli addii di Donnarumma e Calhanoglu:

«Ieri è stata una giornata pesante per il Milan e per i tifosi. Il dato è tratto: Donnarumma ha fatto le visite mediche con il PSG, mentre Calhanoglu con l’Inter. Ora si volta pagina e si va avanti. I tifosi sono delusi da Calhanoglu e allo stesso tempo sono perplessi perché hanno perso sia il portiere italiano che il turco a zero. Futuro sul mercato? Non escludo che il Milan possa tentare di riprendere Bakayoko, sempre in prestito. Lo hanno scritto anche in Inghilterra. Per sostituire Calhanoglu invece potrebbe arrivare Ceballos. Si parla anche di Ziyech del Chelsea. Mister Pioli è un po’ preoccupato per aver perso un punto di riferimento come Calhanoglu, ma può stare sereno perché il mercato è lungo».