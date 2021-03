Pegelle Inter-Milan femminile: Giacinti galattica, sugli scudi anche Dowie

Pagelle Inter-Milan femminile: le rossonere travolgono l’Inter di Attilio Sorbi, consolidando la seconda posizione

Korenciova 6,5: Compie due ottime parate, una per tempo. Chiama sempre la difesa. Attenta in ogni situazione, un po’ meno sul gol di Moller.

Fusetti 6,5: Primi quindici minuti di affanno poi si riprende come tutta la squadra. Tarenzi diventa a poco a poco un’ombra.

Agard 6,5: stessa gara della sua compagna di reparto. Cresce nella ripresa con buone chiusure.

Vitale 6: soffre non poco Marinelli. Dalle sue parti le nerazzurre risultano più pericolose. Attenta in un paio di occasioni a chiudere la linea di passaggio in fase di transizione della formazione di Sorbi. Meglio dopo l’1-2 rossonero.

Bergamaschi 7: tanta corsa e solita spinta in contropiede. Rimane lucida sino al fischio finale. Prestazione decisamente sopra le righe per la numero 7 rossonera.

Hasegawa 7,5: ennesima performance di alta classe. Assist a Giacinti e tanto lavoro sporco in fase di interdizione. Doti balistiche visibilmente impressionanti. Feeling eccellente con Boquete e Jane.

Jane 7: imbuca più di una volta per le attaccanti. Mostra coraggio e fluidità in ogni giocata. Il Milan di conseguenza cresce di intensità.

Boquete 6,5: forse non una delle sue migliori gare, ma bastano le sue doti balistiche per scardinare le linee difensive nerazzurre. Si mette qualche volta in proprio, segno che la voglia di realizzare il suo primo gol in rossonero, ora, è altissima.

Tucceri 6,5: riscatta certamente le ultime sfide. Precisa nei cross e ampiamente in palla. Catelli e Merlo soffrono molto le sue sovrapposizioni.

Dowie 8: non segna ma è protagonista assoluta dei tre gol rossoneri: conquista il penalty trasformato da Giacinti, sforna una giocata speciale per la bomber rossonera (1-3) e partecipa anche al definitivo (1-4). Tanto lavoro sporco, spallate e questa volta Brustia, rispetto al derby di Coppa Italia ci capisce poco o nulla.

Giacinti 9: la migliore, poker nel derby. Eguaglia José Altafini per aver realizzato tre gol nel primo tempo in una stracittadina milanese. Raggiunge quota 16 gol in Serie A in questa stagione. Nutre un feeling incredibile con la sua compagna di reparto, autrice di una rete incredibile, quanto bella da raccontare. (1-3). Prende un’ammonizione liberatoria, segno che l’ex Brescia è tornata seriamente a ruggire, Girelli avvisata. Regala il sesto successo al Milan contro le nerazzurre su sette incontri, 8 le reti siglate a Marinelli e compagne in carriera con la maglia del Diavolo.

Kulis, Tamborini, Grimshaw, Morleo e Conc SV

Ganz 8: il suo Milan, dopo un inizio preoccupante, ristabilisce subito la parità, rimonta e dilaga. Inter schiantato da una super Giacinti. Le rossonere tornano a cinque lunghezze sul Sassuolo, consolidando il posto Champions a cinque giornate dal termine di questo campionato 2020/2021.