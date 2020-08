Pedullà: «Thiago Silva sarebbe tornato in Italia solo per il Milan»

Alfredo Pedullà, intervistato da Gazzetta.it, ha spiegato la scelta di Thiago Silva di accettare la proposta del Chelsea

Alfredo Pedullà, intervistato da Gazzetta.it, ha spiegato la scelta di Thiago Silva di accettare la proposta del Chelsea: «La storia di Thiago che ha scelto il Chelsea non è sorprendente. Non c’erano grandi margini per un suo ritorno in Italia, lo avrebbe fatto solo per il Milan. La Fiorentina non è mai stata dentro, non c’è stata una trattativa e il brasiliano ha scelto la Premier, e soprattutto giocare la Champions League» ha dichiarato il giornalista esperto di calciomercato nel corso dell’intervista.