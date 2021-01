Pedullà spiega che si entrerà presto nel vivo per i rinnovi di contratto: Calhanoglu verso la fumata bianca, si lavora per Donnarumma e Ibra

Il Milan non è attivo solo sul mercato in entrata: settimana prossima si discuteranno anche i rinnovi calciatori in scadenza. Per Calhanoglu si va verso la fumata bianca: accordo fino al 2024 a 4 milioni più bonus a stagione.

DONNARUMMA E IBRA – Discorso leggermente diverso per Donnarumma: il portiere ha manifestato anche di recente alla società la volontà di restare, ora serve uno sforzo del Milan. Non bastano i 7 milioni proposti, Raiola ne chiede 10 più sostanziali commissioni. Più semplice il discorso Ibra: se ne riparlerà a giugno ma se lo svedese avrà ottime risposte dal suo corpo si rinnoverà per un’altra stagione.