Pedullà esalta il nuovo arrivato: «Sarà lui il valore aggiunto per il Milan». Le sue parole negli studi di Sportitalia

Alfredo Pedullà è intervenuto negli studi di Sportitalia per parlare del derby tra Inter e Milan. Le sue parole.

PEDULLÀ – «Continuo a ripetere che il mercato dell’Inter sia stato esaltante. Ci sono stati dei titoli che hanno denigrato gli attaccanti arrivati in nerazzurra. Anche Thuram, è un attaccante che se dovesse far male potresti rivenderlo e fare plusvalenza. Su Arnautovic sono fiducioso, ci sono 36enni che segnano e giocano bene. Sanchez è la quarta punta. Per me è sempre stato un organico di primo livello. Per me se Acerbi sta bene giocherà il derby al posto di De Vrij. La difesa Pavard, Acerbi e Bastoni sarebbe il massimo, senza penalizzare Darmian. Per il Milan Loftus-Cheek è fondamentale. Sarri lo ha cercato spesso da quanto è alla Lazio, e secondo me hanno fatto un grande acquisto i rossoneri. Sulla fisicità e sugli inserimenti hai risolto il problema. Lui gioca esterno offensivo e adesso ha “traslocato” a centrocampo. Sarà lui il valore aggiunto. Per me finisce 1-1»