Pedullà duro su Allegri: «Le sue squadre sono una scatola vuota»

Pedullà, noto giornalista, ha criticato duramente Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Dopo il pesantissimo ko incassato dal Milan contro l’Atalanta a San Siro, una sconfitta che complica ulteriormente la corsa dei rossoneri verso la prossima Champions League, non sono mancate le reazioni e le analisi sul momento della squadra. Tra i commenti più duri c’è stato quello del giornalista Alfredo Pedullà, che attraverso il proprio profilo Instagram ha attaccato senza mezzi termini Massimiliano Allegri e il modo di giocare delle sue squadre.



LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Solo i biografi di Allegri, quei due o tre che celebrerebbero un posto Champions come la vittoria del Mondiale, non hanno capito (o fingono) che le sue squadre sono una scatola vuota. E che da febbraio in poi spesso si assiste a un crollo perché manca la minima organizzazione, l’abc. Quando difendi bene e riparti, spesso puoi raccogliere anche con un po’ di fortuna. E con qualche episodio, altri 5 minuti e magari stasera avrebbe pareggiato. Il senso del discorso non cambia. Ma quando alla distanza devi “vivere” su un’idea minima di gioco, resti fulminato. Non c’è. Allegri era un grande gestore di campioni. E vinceva. Ditelo ai biografi».