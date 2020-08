Pedullà: «Niente allarmismi per Ibrahimovic, solo normali tempi tecnici»

Alfredo Pedullà, attraverso il proprio portale, ha chiarito come si sta evolvendo la situazione per il rinnovo di Ibra

Alfredo Pedullà, attraverso il proprio portale, ha chiarito come si sta evolvendo la situazione per il rinnovo di Ibra: «Zlatan Ibrahimovic ancora al Milan: aspettiamo questo benedetto annuncio di un epilogo annunciato. Il rinnovo è sempre stato un passaggio automatico, fin dallo scorso fine settimana. Senza allarmismi ma nel rispetto di una tempistica che aveva bisogno dei normali tempi tecnici. Intanto Ibra si diverte a postare foto e video sui social. L’ultimo è di pochi minuti fa su Instagram: Zlatan in sauna, immagini in rossonero, lo slogan (“La calma prima della tempesta”) che in pratica è una sentenza».