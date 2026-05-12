Pedullà analizza il pesante ko contro l’Atalanta e mette nel mirino allenatore e dirigenza dopo il sorpasso subito in classifica

Il clima in casa rossonera si fa sempre più rovente dopo la sconfitta interna per 2-3 contro l’Atalanta. Attraverso il proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha espresso un giudizio durissimo sulla gestione tecnica e societaria del club. «Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro», ha esordito il giornalista, ponendo un interrogativo sulla gerarchia delle colpe: «Io non so dire a questo punto se è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare». Parole che riflettono lo smarrimento di una piazza che vede i propri obiettivi stagionali scivolare via.

L’analisi si è poi spostata sulla contestazione che sta investendo l’amministratore delegato, con oltre «50-52.000 firme raccolte» contro la sua gestione. Tuttavia, per Pedullà, il verdetto del campo resta il più impietoso. «Mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana», ha incalzato rivolgendosi a Massimiliano Allegri, sottolineando come la squadra sia apparsa impreparata in una sfida «ritenuta indispensabile» per il cammino europeo. Il risultato è un tracollo in classifica: il Milan è stato raggiunto dalla Roma e «si è fatto scavalcare dalla Juventus», con il Como che ora insegue a sole due lunghezze.

Due partite per il destino: «Così si perde anche con la Serie B»

Nonostante la situazione critica, il calendario offre ancora un’ultima possibilità, ma l’atteggiamento dovrà cambiare radicalmente. «Il destino dipende sempre dal Milan», ricorda Pedullà, sottolineando però che per vincere i restanti impegni servirà una proposta di gioco differente da quella vista nell’ultimo turno. Il giornalista non ha usato mezzi termini per descrivere la prestazione contro gli orobici: «Se fai l’anticalcio come l’hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B». Un monito severo che accresce la pressione su Allegri e sulla squadra in vista del finale di stagione.