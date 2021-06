Pedri poteva essere del Milan: il retroscena svelato da Maiorino

Astro nascente del calcio spagnolo, la carriera di Pedri poteva essere al Milan. Ecco il retroscena di mercato svelato da Maiorino

Il talento classe ’02 Pedri poteva essere del Milan. Lo spagnolo, che oggi fa le fortune di Barcellona e nazionale Roja, era infatti visionato dai rossoneri ai tempi del Las Palmas. Il retroscena svelato da Rocco Maiorino, ex ds del Milan, al Corriere dello Sport.

«Ero sicuro sarebbe arrivato a certi livelli ma non pensavo così rapidamente. È stato bravo il Barcellona a crederci. Se l’avevo proposto al Milan? Per un dovere morale avevo chiamato il club in cui ho trascorso 15 anni della mia vita. L’hanno visionato, ma non era un’operazione facile, me ne rendo conto. Non potevano prenderlo a scatola chiusa. Il Barça invece s’è fidato ed è andata bene.»