Pazzini: «Dal pareggio contro la Roma il Milan è andato in difficoltà». Le parole dell’ex giocatore rossonero prima del fischio d’inizio

Intervenuto a DAZN, Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha commentato così il periodo dei rossoneri prima del fischio d’inizio.

LE PAROLE – «Dopo la vittoria dell’Inter di ieri, questa partita acquisisce un valore più importante per il Milan, considerano dal periodo in cui viene. Penso che sia una questione mentale: dal pareggio della Roma il Milan è andato un po’ in difficoltà e oggi sarà importante l’approccio».