Pavlovic Yeboah, la moviola dell’episodio di Venezia Milan: spente le polemiche di Di Francesco?

Pavlovic Yeboah – Mauro Tonolini a Open Var ha fatto chiarezza sull’episodio accaduto nel corso del secondo tempo di Venezia Milan

Mauro Tonolini, ex arbitro e membro della CAN, ad Open Var su DAZN, ha fatto chiarezza su quanto accaduto in Venezia–Milan nell’occasione del contatto tra Pavlovic e Yeboah, avvenuto nel corso del secondo tempo del match del Penzo.

LE PAROLE – «Una decisione di cui siamo contenti. C’è stato un contatto creato simultaneamente dai due giocatori, quindi non c’è alcun fallo».