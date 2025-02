Pavlovic a Sky: «Particolare il derby col mercato aperto. Vi spiego come ci siamo preparati»

Condividi via email

Pavlovic, difensore centrale del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky prima di Milan-Inter, Pavlovic, difensore dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Il mio primo derby da titolare, sono pronto ed emozionato. Spero che vada nel migliore dei modi. Derby col mercato aperto? Sì è stato un po’ particolare. Si parla tanta sui media, due giocatori sono andati via ma siamo tutti uniti e oggi vogliamo vincere, abbiamo lavorato bene. Li abbiamo analizzati. Non abbiamo parlato tanto prima di questa partita ma la cosa più importante è che dobbiamo essere tutti uniti per lottare su ogni palla e lottare su ogni duello».