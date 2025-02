Pavlovic a Milan Tv: «Partita persa all’inizio, questo aspetto ha fatto la differenza. Ci è mancata una caratteristica fondamentale»

Pavlovic, difensore del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la sconfitta di ieri sera contro il Feyenoord

Intervenuto a Milan Tv dopo Feyenoord–Milan, Pavlovic, difensore dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Partita difficile, non abbiamo giocato bene nei primi 20 minuti e siamo stati sfortunati nel gol subito. Nel secondo tempo siamo andati meglio ma non siamo stati in grado di segnare. I primi minuti sono quelli in cui abbiamo perso la partita. Hanno dominato la partita in quel momento, davanti ai propri tifosi che hanno spinto molto e noi non siamo stati sufficientemente aggressivi».