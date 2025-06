Pavlovic Milan, Tare lo blinda! Spunta il retroscena che sentenzia il futuro del serbo

Pavlovic Milan, Igli Tare blinda il difensore serbo: l’attuale DS rossonero voleva portare il centrale anche alla Lazio. Il retroscena

Il calciomercato Milan estivo è appena iniziato, ma le prime indiscrezioni e i movimenti sotterranei delle dirigenze calcistiche iniziano già a disegnare scenari interessanti. Tra i nomi che stanno emergendo con insistenza per il futuro del Milan, quello di Strahinja Pavlović, il roccioso difensore centrale serbo, sembra assumere un’importanza crescente. Nonostante alcuni interessi manifestati da club stranieri, il futuro di Pavlović appare sempre più legato ai colori rossoneri, una prospettiva che trova radici profonde nelle strategie del neo-direttore sportivo del Milan, Igli Tare.

La notizia, diffusa dal noto giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo account X, suggerisce che Pavlović sia “pronto a rimanere al Milan”. Questa affermazione non è casuale e rivela un retroscena significativo: l’apprezzamento di Igli Tare per il difensore serbo è di lunga data e non si è affievolito nel tempo. Anzi, la stima del dirigente albanese per Pavlović risale ai tempi in cui Tare ricopriva il ruolo di direttore sportivo alla Lazio, un periodo in cui aveva già tentato di portare il difensore nella capitale italiana.

Questo interesse pregresso da parte di Tare è un elemento chiave per comprendere la potenziale importanza di Pavlović nei piani futuri del Milan. Il fatto che un dirigente con la sua esperienza e capacità di scouting abbia individuato e inseguito un giocatore per così tanto tempo indica una profonda convinzione nelle sue qualità tecniche e umane. Non si tratta di un interesse passeggero o dettato dalle mode del momento, ma di una visione strategica su un profilo che evidentemente Tare considera ideale per le sue squadre.

Strahinja Pavlović, classe 2001, è un difensore centrale di grande fisicità (194 cm di altezza) e temperamento. Cresciuto calcisticamente nel Partizan Belgrado, ha poi militato in club come il Monaco e il Salisburgo, accumulando esperienza a livello internazionale e mostrando una costante crescita. La sua forza nel gioco aereo, la capacità di anticipo e la determinazione nei contrasti lo rendono un baluardo difensivo difficile da superare. Inoltre, nonostante la giovane età, Pavlović ha già maturato un’esperienza significativa anche con la nazionale serba, un ulteriore tassello che ne certifica la qualità e la maturità.

L’idea di Tare di puntare forte su Pavlović al Milan si inserirebbe perfettamente in una strategia che mira a rafforzare il reparto difensivo con innesti di qualità, garantendo al contempo solidità e prospettiva futura. Un difensore centrale giovane ma già affidabile come Pavlović potrebbe rappresentare il partner ideale per i centrali già presenti in rosa, o addirittura assumere un ruolo da titolare in una difesa che il Milan punta a rendere ancora più ermetica.

La permanenza di Pavlović al Milan, dunque, non sarebbe solo un semplice acquisto di mercato, ma un’indicazione chiara della direzione che Igli Tare intende imprimere alla squadra. La sua insistenza nel volerlo fin dai tempi della Lazio testimonia una visione a lungo termine e una fiducia incondizionata nelle sue capacità. Se l’affare dovesse concretizzarsi e Pavlović dovesse effettivamente rimanere a Milanello, il club rossonero si assicurerebbe un difensore di alto livello, con ampi margini di miglioramento e la benedizione di un direttore sportivo che, evidentemente, sa cosa vuole e come ottenerlo. I tifosi milanisti possono iniziare a sperare in una difesa ancora più solida e in un futuro promettente.