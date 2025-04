Pavlovic Milan, decisione presa sul futuro! Non ci sono dubbi: in estate andrà così. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan considera Pavlovic un punto fermo della prossima stagione.

Pavlovic è considerato un punto fermo, Thiaw in caso di proposta interessante può salutare. Stesso discorso per Maignan e Leao, per i quali però ci vuole la corte di una big. Le riflessioni verranno approfondite in casa Milan non appena si saprà se il Diavolo parteciperà o meno ad una coppa europea.