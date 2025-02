Condividi via email

Pavlovic Milan, un club di Premier League insiste per il serbo: la cifra offerta è altissima ma il Crystal Palace vuole provarci

Secondo quanto riporta il The Sun, il Crystal Palace vuole Pavlovic anche se il Milan fa muro. Il club inglese è arrivato ad offrire 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro. I rossoneri però non hanno intenzione di cedere, soprattutto dopo le ultime ottime prestazioni del difensore.

Inoltre, il mercato in Italia chiuderà oggi a 00 e dunque non ci sarebbe il tempo necessario per trovare un sostituto del serbo.