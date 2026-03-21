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HANNO DETTO

Pavlovic a DAZN: «Un grande gol, ma fortunato. Rigore? Non l’ho vista, sfortuna»

Avatar di Stefano Cori

Published

2 ore ago

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Pavlovic

Pavlovic nel post partita di Milan Torino, gara giocata alle ore 18:00, è intervenuto ai microfoni di DAZN

Al termine di Milan-Torino, match andato in scena a San Siro, ai microfoni di DAZN è intervenuto Strahinja Pavlovic, autore del bellissimo gol dell’1-0. Queste le sue dichiarazioni:

SULLA PARTITA «Oggi fatto di tutto grande gol e rigore. Fofana merita il premio di MVP».

SUL GOL «Un grande gol ma anche un gol fortunato».

IL RIGORE «Non l’ho visto, non so cosa dire. Il gol è fortuna il rigore è sfortuna».

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