HANNO DETTO
Pavlovic a DAZN: «Un grande gol, ma fortunato. Rigore? Non l’ho vista, sfortuna»
Pavlovic nel post partita di Milan Torino, gara giocata alle ore 18:00, è intervenuto ai microfoni di DAZN
Al termine di Milan-Torino, match andato in scena a San Siro, ai microfoni di DAZN è intervenuto Strahinja Pavlovic, autore del bellissimo gol dell’1-0. Queste le sue dichiarazioni:
SULLA PARTITA «Oggi fatto di tutto grande gol e rigore. Fofana merita il premio di MVP».
SUL GOL «Un grande gol ma anche un gol fortunato».
IL RIGORE «Non l’ho visto, non so cosa dire. Il gol è fortuna il rigore è sfortuna».