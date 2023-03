Laura Pausini cuore rossonero: «Sono felice del mio Milan che è tornato a vincere». Festa per i tre concerti speciali e per la vittoria dei rossoneri a San Siro

Per i trent’anni di “La solitudine”, Laura Pausini ha voluto festeggiare con tre concerti in 24 ore, in tre città diverse: a New York, a Madrid e a Milano. In quest’ultima, alla fine del concerto, ha esultato anche per il successo del suo Milan contro l’Atalanta.

Ecco le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: «Sono felice di questi tre concerti pazzi e anche del mio Milan, che è tornato a vincere, il mio cuore rossonero batte sempre forte!»