Paulo Sousa a sorpresa sul Milan: «Hanno la rosa migliore in Italia assieme a questa squadra». Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha visto la squadra allenata da Sergio Conceicao assoluta protagonista. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Paulo Sousa non ha risparmiato gli elogi per i rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «L’Inter ha una qualità superiore, in tutti i ruoli. Per me, in Italia è favorita con tutti. Ha la rosa migliore, assieme al Milan. Anche il Milan dell’autunno per me era molto forte».