Pastorello: «I contratti potrebbero essere prolungati oltre giugno»

Pastorello, noto procuratore sportivo, ai microfoni di Sky Sport ha chiarito quali potrebbero essere gli scenari contrattuali il prossimo 30 giugno: «Stiamo studiando la cosa con i nostri legali. Secondo me si arriverà oltre il 30 giugno. O escludiamo tutti i giocatori che sono in scadenza al 30 giugno, oppure – questa è l’ipotesi più probabile – facciamo una proroga di un mese. I casi più delicati riguardano i giocatori in scadenza di contratto che hanno già firmato per unirsi ad altri club. Servirà una deroga speciale».