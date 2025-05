Pastore in esclusiva a MilanNews24 ha risposto così alla domanda sulla stagione del Milan in caso di vittoria della Coppa Italia

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva a MilanNews24, il giornalista ha detto la sua sulla stagione dei rossoneri in caso di due trofei. A suo avviso, visto il cammino in Serie A e Champions League, resterebbe comunque negativa.

LE PAROLE – «Non credo che sarebbe comunque sufficiente. Due trofei importanti, uno non dico episodico, ma quasi. Perché indirizzato da cose che non si sono riviste nel corso dell’anno. Conceicao arriva e fa due vittorie in quattro giorni. Una bellissima parentesi che è rimasta lì. Una Coppa Italia che il Milan non vincerebbe da 22 anni e che arriverebbe da quattro partite fatte con Roma, Inter, Inter e Bologna, il Sassuolo non lo considero. Un bel traguardo, ma il core business del Milan dipende dalla Champions League e dal quarto posto. Una stagione disastrosa in questo senso. Non vorrei che la dirigenza si stesse nascondendo dietro la Coppa Italia, sarebbe un errore».

