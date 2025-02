Pastore sul derby: «Avrebbe meritato l’Inter la vittoria. Il Milan ha avuto problemi sotto questo punto di vista»

Pastore è intervenuto in esclusiva a InterNews24, il noto giornalista ha commentato il derby giocato domenica

Giuseppe Pastore, in esclusiva a InterNews24, ha parlato anche del derby tra Milan e Inter giocato domenica scorsa.

Che idea si è fatto del match? Demeriti dell’Inter o buona partita del Milan?

«Punteggio che arriva dopo una lunga serie di episodi, come successo anche in Supercoppa e come spesso succede in queste gare. A meritare più la vittoria sarebbe stata l’Inter, perché la ripresa si è giocata a senso unico, ma soprattutto perché il Milan ha avuto problemi dal punto di vista degli uomini da schierare. I cinque cambi del Milan la dicono lunga sulla difficoltà , soprattutto per i problemi a centrocampo. Il pareggio dunque soddisfa più i rossoneri rispetto all’Inter».

