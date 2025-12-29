Passerini sull’arrivo di Fullkrug: «Ha dato una svegliata a Nkunku. Un nuovo difensore arriverà, ma…»

Passerini parla così dell’arrivo di Fullkrug e dell’impatto avuto su Nkunku. Sulla possibilità che arrivi un difensore invece…

Durante il suo intervento alla trasmissione Tutti Convocati, il giornalista Carlos Passerini ha scattato una fotografia nitida del momento attuale in casa rossonera. Al centro della discussione l’impatto dei nuovi acquisti e le prospettive per la prossima sessione di mercato. Secondo Passerini, l’acquisto di Füllkrug sta portando benefici indiretti anche ai compagni di reparto: «Se l’arrivo di Füllkrug è servito a dare una svegliata a Nkunku, essendo un acquisto low cost è già qualcosa».

Il rendimento dell’attaccante francese sembra aver beneficiato della concorrenza interna, giustificando l’investimento oculato fatto dalla dirigenza. Tuttavia, se sul fronte offensivo le gerarchie iniziano a delinearsi, è il reparto arretrato a necessitare di nuovi innesti. Passerini conferma che il club è alla ricerca di un rinforzo, ma chiarisce subito quali saranno i paletti economici imposti dalla società per la finestra invernale.

Passerini, rilancio e mercato: la strategia per la difesa

Le ambizioni del club devono infatti scontrarsi con una realtà finanziaria che non permette colpi di testa. Passerini è stato categorico riguardo alle possibilità di spesa: «Un difensore arriva, ma arriverà senza spendere, a gennaio il Milan non può spendere perché quest’anno non ha Champions e non vuole tornare in rosso». La mancata partecipazione alla massima competizione europea pesa come un macigno sulle casse rossonere.

L’obiettivo della proprietà rimane quello di mantenere i conti in ordine, evitando di appesantire il bilancio con operazioni onerose. Di conseguenza, il management guidato da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza dovrà essere abile a individuare profili in prestito o occasioni a parametro zero per puntellare la rosa. La parola d’ordine resta “sostenibilità”, cercando di restare competitivi senza compromettere la salute finanziaria del club.