Passerini su Ibrahimovic al Milan: «Chiaro che la tempistica non sia casuale»

Il giornalista Carlos Passerini ha voluto dire la sua in merito al ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic come dirigente

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante Tutti Convocati, Carlos Passerini si esprime così sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic in questa versione inedita di dirigente.

SUL RITORNO DI IRBA – «Non è mai troppo tardi per migliorare una situazione. Non è tardi. Il sì di massima era stato trovato a inizio novembre, poi c’è voluto un mese per sistemare alcuni dettagli e poi è arrivata l’ufficialità alla vigilia di una partita crocevia. È chiaro che la tempistica non sia casuale. Il Milan è spalle al muro e aveva bisogno di una scossa perlomeno mediatica… Vedremo cosa Ibra potrà dare al Milan, ma di sicuro dal punto di vista mediatico è una scossa».

QUALCUNO FARÀ QUALCHE PASSO INDIETRO? – «Non parlerei di passo indietro, ma l’arrivo di Ibrahimovic conferma che si sia capito dentro al Milan che quella figura mancava. Ibra sarà un consulente della proprietà, ma sappiamo che lui non verrà per la figurina e io gli credo; al Milan serviva maledettamente quella figura di campo: tanti dei problemi del Milan nascono da questa assenza. Se oggi Pioli si ritrova ad avere accanto – non sopra – uno come Ibrahimovic, può giovare a tutto il Milan».