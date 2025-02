Passerini spiega la posizione di Conceicao: sicuro in panchina con la Lazio, poi...

Le dichiarazioni di Passerini, sul suo canale Youtube, riguardo la posizione di Conceicao al Milan

PAROLE – “Conceiçao è stato confermato, non rischia il posto. È un segnale che arriva in maniera molto netta: non rischia il posto da qui alla Lazio. Poi, se la gara con la Lazio dovesse finire molto male, si potrebbero aprire scenari ad oggi impensabili.

Ma l’intenzione del club è quella di provare a concludere la stagione nel ‘miglior modo possibile’ con l’attuale allenatore. Non so che allenatore verrebbe in questa situazione. Non avrebbe molto senso andare a cambiare, anche perché, secondo me, le responsabilità sono di tutti (società, giocatori e allenatore), quindi l’allenatore non è l’unico responsabile di questo disastro”.