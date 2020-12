Partita facilissima per il Lille, per questo motivo Pioli farà il turnover

Pioli ha deciso di fare ampio turnover in vista della sfida contro lo Sparta Praga. La decisione non è stata facile, ecco perché

Stefano Pioli ha deciso di fare ampio turnover in vista della sfida contro lo Sparta Praga. La decisione non è stata facile, perché c’è ancora in palio il primo posto nel girone che potrebbe far evitare avversari difficili (clicca qui per i possibili abbinamenti).

Tuttavia, è quasi certo che il Lille vinca su un Celtic già eliminato e in crisi. Lo dimostra la prestazione dei biancoverdi contro il Milan nell’ultima giornata. Ne consegue che anche una vittoria dei rossoneri contro lo Sparta Praga sarebbe inutile ai fini della classifica.