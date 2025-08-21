Parte la Serie A, il Milan deve tornare grande

Parte la stagione 2025/2026 della serie A. Le scommesse vedono la fiducia al Diavolo per un anno da protagonista. Il Napoli è chiamato alla conferma, l’Inter deve tornare a vincere. Poi dietro c’è bagarre per gli altri posti europei. Il pallone torna a rotolare, cresce l’attesa dei tifosi.



Il duo Tare/Allegri per la “rinascita” del Diavolo

Bentornata Serie A. A pochi giorni dall’inizio del Campionato cresce l’attesa di tifosi, appassionati e addetti a lavori. Chi proverà a scucire il tricolore al Napoli? Riuscirà la squadra di Antonio Conte a confermarsi? Molte squadre hanno cambiato molto, basti pensare proprio al Milan con un cambio radicale in panchina ma anche in Società: Max Allegri Igli Tare hanno impostato un calcio mercato mirato proprio per riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano. Proprio il DS, dopo qualche anno di sosta a seguito dell’addio alla Lazio, è tornato sulla scena del calcio italiano con grandissime motivazioni.

La classe di Modric, Pulisic gran classe, la voglia di Leao di essere protagonista

Lo stesso si può dire per Massimiliano Allegri, al grande ritorno nella società rossonera. Max ha vinto molto, vuole tornare ad essere protagonista. Il calcio mercato estivo ha visto alcuni calciatori in grande spolvero. Uno su tutti? Pulisic, ad esempio, che si candida ad essere un vero e proprio protagonista della stagione che sta per aprirsi. E se Modric attira su di sé le attenzioni di tutti nonostante l’età Leao vuole diventare definitivamente il punto di riferimento. Gli esperti delle scommesse puntano molto sulla squadra di Allegri, c’è la sensazione che la stagione possa tingersi di tinte rossonere. Le principali piattaforme di scommesse online, che propongono diverse modalità di gioco, vedono calcio come l’attrattiva sempre maggiore.



L’Inter e il riscatto dal finale thriller della scorsa stagione

E le altre? All’ombra della Madonnina, oltre al Milan, una importante rivoluzione la sta vivendo anche l’Inter di Marotta. La panchina ha visto l’avvicendamento tra Inzaghi e l’esordiente (a parte qualche partita in Serie A con il Parma) Chivu, uomo nerazzurro delle giovanili. Bruciano ancora il secondo posto dello scorso anno e la batosta in finale di Champions: l’allenatore rumeno è chiamato a riportare entusiasmo alla Pinetina.



Le altre tra la voglia di tornare a vincere e l’ingresso nell’Europa che conta

Il Napoli abbiamo detto si deve confermare poi dietro si apre ufficialmente la bagarre: l’Atalanta ha scommesso su Juric ma l’estate ha evidenziato ancor molte difficoltà per la Dea. Le romane devono da una parte fare i conti il mercato bloccato biancoceleste ma con una garanzia in panchina che risponde al nome di Sarri e con le nuove idee tattiche di Gasperini sulla sponda giallorossa. Potrebbero contendersi l’ultimo posto nell’Europa che conta? Vedremo. Ancora Bologna e Fiorentina non mollano di certo e cercano conferme sulle ultime prestazioni dell’ultima stagione passata concluse.



Il Milan deve tornare grande

Mettiamo comodi allo stadio o sul divano e godiamoci questa nuova stagione che si preannuncia interessante con un occhio di riguardo per il Milan. La storia, il blasone e la tradizione calcistica impongo il ritorno ad una stagione da assoluti protagonisti.