Parolo esalta Tare: «Ha grande voglia di ripartire, credo che questa sia la sua più grande caratteristica». Le ultimissime sui rossoneri

Igli Tare è ad un passo dal Milan. L’ex Lazio ha deciso di sposare la causa rossonera. Di seguito il commento di Parolo.

IL RETROSCENA – «Il Milan si assicurerà un professionista che ha grande voglia di ripartire e di tornare nel mondo del calcio. Sarà un plus per il club: arriverà con una grande carica di energia dopo aver studiato e continuato ad aggiornarsi in queste due stagioni in cui è stato fermo. Dopo aver lavorato quindici anni a Roma, ha allargato i suoi orizzonti e si è costruito un’esperienza approfondendo il calcio europeo».