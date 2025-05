Tare Milan, Parolo approva: «Scelta giusta, vi racconto tutto di Igli. Ecco cosa porterà in rossonero»

Tare Milan, Marco Parolo, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato l’imminente arrivo in rossonero dell’ex DS della Lazio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo, ex Lazio e noto opinionista, ha parlato così dell’imminente arrivo di Tare al Milan:

COSA PUÒ DARE TARE AL DIAVOLO? – «Il Milan si assicurerà un professionista che ha grande voglia di ripartire e di tornare nel mondo del calcio. Sarà un plus per il club: arriverà con una grande carica di energia dopo aver studiato e continuato ad aggiornarsi in queste due stagioni in cui è stato fermo. Dopo aver lavorato quindici anni a Roma, ha allargato i suoi orizzonti e si è costruito un’esperienza approfondendo il calcio europeo».

QUALI SONO LE SUE MIGLIORI DOTI? – «Carisma, autorevolezza e idee chiare».

COM’È TARE NELLO SPOGLIATOIO? – «Cerca il dialogo, vuole capire i giocatori, conoscerli anche fuori dal campo ed entrare nella loro testa. È uno da bastone e carota, ma quando usa il bastone, te lo dà forte nei denti (ride, ndr). E soprattutto ha lo stesso modo di comportarsi con tutti, compresi i senatori. Mi ricordo discussioni anche con Klose e con Luis Alberto quando facevano qualcosa che non gli piaceva».

SFURIATE AL GRUPPO NE RICORDA? – «Sfuriate no, ma sapeva come farsi sentire. Alzava la voce quando voleva farti capire chi stavi rappresentando o quando notava atteggiamenti da correggere».