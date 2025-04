Parolo sicuro sul nuovo allenatore: le sue dichiarazioni non lasciano dubbi. Segui le ultimissime sul club rossonero

Marco Parolo, nel post partita di Venezia–Milan, 34esima giornata di Serie A, ha parlato della questione prossimo allenatore dei rossoneri. L’ex calciatore della Lazio sceglie ancora Sergio Conceicao.

LE PAROLE – «Mettimi sul piatto i candidati per il ruolo di allenatore e per me Conceicao è il numero uno di quelli possibili per la prossima stagione».