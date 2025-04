Parolo parla positivamente del Milan visto contro l’Udinese! L’ex Lazio condivide uno scenario. Segui le ultimissime sul club rossonero

Marco Parolo nel corso di Step On Football su DAZN ha parlato della situazione in casa Milan e di uno scenario a sorpresa che lui non condividerebbe.

LE PAROLE – «Metti che Conceição batte l’Inter, va in finale di Coppa Italia e la vince, ha vinto la Supercoppa, in queste sei partite fa un filotto di risultati con questo nuovo modulo e allora si pensa “Siamo a posto così, non ci serve il direttore, non serve cambiare”, facendo gli stessi errori di prima»