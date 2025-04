Parolo nel corso della trasmissione Step On Football su DAZN ha parlato così di Sergio Conceicao e del Milan

Marco Parolo nel corso di Step On Football su DAZN ha parlato della situazione in casa Milan e di uno scenario a sorpresa che lui non condividerebbe.

LE PAROLE – «Metti che Conceição batte l’Inter, va in finale di Coppa Italia e la vince, ha vinto la Supercoppa, in queste sei partite fa un filotto di risultati con questo nuovo modulo e allora si pensa “Siamo a posto così, non ci serve il direttore, non serve cambiare”, facendo gli stessi errori di prima»