Parma-Milan, probabili formazioni: Prove Champions per l’attacco di Pioli

Parma-Milan, probabili formazioni: Pioli sicuro, ieri la decisione dopo l’allenamento di rifinitura

REBIC TITOLARE- Prochi stravolgimenti e tanta sostanza ma attenzione all’allenamento di rifinitura: oggi la squadra si ritroverà nel pomeriggio per effettuare l’ultimo allenamento prima della partenza per Parma. Pioli ha le idee chiare, Donnarumma in porta, difesa a quattro con Dalot sulla destra mentre a centro confermati Kjaer e Tomori, a sinistra regolarmente Hernandez. in mediana Kessie e Bennacer. L’attacco sarà riservato come di consueto ad Ibra, alle sue spalle agirà Calhanoglu, con Rebic a sinistra e Saelemaekers a destra.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 46 Gabbia, 20 Kalulu, 33 Krunic, 8 Tonali, 18 Meité, 7 Castillejo, 15 Hauge, 21 Diaz, 17 Leao, 9 Mandzukic; Squalificati: nessuno; Diffidati: Castillejo, Dalot, Rebic, Saelemaekers; Indisponibili: Romagnoli, Calabria, Maldini.

PARMA (4-3-3)- Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. A disposizione: Colombi, Grassi, Brugman, Laurini, Zagaritis, Alves, Osorio, Dierckx, Valenti, Camara, Busi, Cornelius; Squalificati: nessuno; Diffidati: Gagliolo; Indisponibili: Brunetta, Inglese, Mihaila, Cyprien, Sohm, Zirkzee, Karamoh, Nicolussi, Caviglia, Iacoponi.