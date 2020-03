Parejo: «Volevamo evitare Atalanta-Valencia, ma non è stato possibile»

Dani Parejo ha voluto sfogarsi ai microfoni di AS per quanto riguarda la partita di Champions League giocata contro l’Atalanta

Dani Parejo ha voluto sfogarsi ai microfoni di AS per quanto riguarda la partita di Champions League giocata contro l’Atalanta: «In pochi parlano di quanto siamo stati esposti giocando Atalanta-Valencia. Il club ha fatto di tutto per evitare il contagio, ha portato avanti misure ufficiali ma non è stato possibile evitarlo. Ora è il momento di stare accanto a coloro che sono stati infettati, incoraggiarli e confidare che tutto andrà bene. Ci ha toccato molto da vicino ed è per questo che siamo così consapevoli. Tutta l’Europa deve aver imparato da quello che è successo in Cina. Ora dobbiamo ascoltare le autorità e rimanere a casa, che è il modo più sicuro per fermare la trasmissione e quindi aiutare tutti coloro che stanno rischiando la vita per noi».

Sulla gara di Milano:«In questi giorni la testa gira e pensi tanto a quel che è stato fatto. In pochi parlano dell’esposizione di noi giocatori e dei lavoratori del club in quella partita».