Paratici: «Rinnovo Dybala? Le cose procedono normalmente»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Genoa. Le sue dichiarazioni.

DYBALA – «I discorsi con Dybala sono ogni settimana, ci sentiamo sempre con il suo agente. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non parlo solo di calcio. Un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, abbiamo ripreso a giocare con grande ottimismo, siamo arrivati a riaprire gli stadi e poi siamo ripiombati nella negatività. Dobbiamo avere grande senso di responsabilità in tutte le mosse che facciamo e non vale solo per il calcio e per la Juventus. Siamo molto cauti e prudenti e non è solo la politica della Juventus».