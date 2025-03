Paratici Milan, riflessioni in corso in casa rossonera: questa aspetto potrebbe fare la differenza. Cosa filtra

Paratici Milan, profonde riflessioni in casa rossonera: c’è un aspetto che potrebbe fare la differenza nella scelta finale. Ecco quale

Come riferito da Sport Mediaset, il Milan continua a riflettere sul possibile nuovo DS. Furlani, CEO rossonero, si sta interrogando soprattutto su un aspetto.

Paratici, ma anche Allegri e Conte, non sono uomini da Musah, per citarne uno. Sono da Ronaldo, Lukaku, Pirlo, Pogba o McTominay. Roba pronta all’uso che costa molto. Non è scontato che Paratici sia redditizio in una situazione diversa: pochi soldi e molta fantasia