Paratici Milan, spunta il retroscena sull'ex DS del Tottenham: poteva arrivare in rossonero già... La ricostruzione

Paratici Milan, clamoroso retroscena sull’ex dirigente del Tottenham: poteva arrivare in rossonero già nel 2019. La ricostruzione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, c’è un clamoroso retroscena in casa Milan su Fabio Paratici, in corsa come nuovo DS rossonero.

Curiosità: Paratici con il Milan ha già parlato anni fa, all’inizio dell’era-Elliott. A gennaio 2023 è stato inibito per 30 mesi: potrà tornare a operare al 100% dal 20 luglio ma può comunque lavorare con mansioni ridotte per un club. Non sarebbe un problema.